Вчені пояснили, через що дитина стає шульгою

Фахівці Вашингтонського університету знайшли несподіваний взаємозв'язок між годуванням малюка та формуванням ознак руки, яка домінує.

У своїй науковій роботі дослідники проаналізували відносини 60 тисяч матерів зі своїми дітьми, пише Taylor&Francis Online.

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Дослідники провели вибірку сімей з Ірландії, Австралії та США за період з 1951 по 2011 рік і зафіксували процес догляду за новонародженими. Зокрема, вчені приділяли пильну увагу тому, чи годує мати свою дитину грудьми або використовує пляшку з готовими сумішами.

Виявилося, що серед дітей, які перебували на штучному вигодовуванні, шульг більше, ніж серед тих, кого годували грудьми.



Грудне вигодовування протягом місяця знижувало кількість шульг на 9%

Згідно з результатами дослідження, у 67% випадків діти, яких годували з пляшечки, згодом починали писати лівою рукою.

Грудне вигодовування протягом місяця знижувало кількість шульг у порівнянні з дітьми, яких годували з пляшечки, на 9%, протягом півроку – на 15%, а протягом дев'яти місяців – на 22%.

Після дев’яти місяців тип годування не впливав на те, чи стане дитина шульгою чи правшею.

Глава дослідницької групи Філіп Хьюел пояснив цю залежність за допомогою гормонів, які виробляються при годуванні грудьми у матері і дитини. Він зазначив, що грудне молоко оптимізує процес зв’язування психічних функцій з лівою або правою півкулями мозку. У перші місяці життя дитини, яка не отримувала материнського молока, може порушитися гормональний зв'язок з матір'ю, в результаті чого новонароджений може стати шульгою.



У дитини не на грудному вигодовуванні може порушитися гормональний зв'язок з матір'ю

За словами дослідників, перші дев'ять місяців життя малюка найбільш критичні для переважання однієї руки над іншою. У близнюків є більший шанс стати шульгами, оскільки їй доводиться ділитися материнським молоком.

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