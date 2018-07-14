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Вчені пояснили, чому творчі люди не заробляють гроші

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Творчих людей стимулює робота, а не винагорода
Творчих людей стимулює робота, а не винагорода / Фото з відкритих джерел

Особливості мозку заважають творчим людям заробляти великі гроші – мозок творчих людей проявляє інтерес тільки до самого процесу, не беручи до уваги матеріальну винагороду.

Про це з посиланням на дослідження німецьких вчених з Геттінгенського медичного центру повідомляє Knife.

Добровольців, які брали участь в експерименті, розділили на дві групи. В першій були художники, фотографи, скульптори, музиканти і актори, в другій – страхові агенти, адміністратори, інженери.

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Під час експерименту, учасникам показували кілька зображень, на яких потрібно було знайти певні кольори і натиснути на кнопку.

За зелений колір учасникам давали 30 євро, а за інші нічого. В процесі тестування мозок учасників сканували за допомогою апарату МРТ.

Дослідники зробили висновок, що мозок творчих людей проявляє інтерес тільки до самого процесу, не беручи до уваги матеріальну винагороду. Також творчі люди можуть працювати набагато краще, коли знають, що не отримають за це гроші.

Теги: Новини України LifeStyle наука
Джерело: 24 Канал
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