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Вчені пояснили, чому взимку люди більше хочуть займатись сексом

23:01, 25 грудня 1437 Читать новость на русском
Вчені пояснили, чому взимку люди більше хочуть займатись сексом
Вчені пояснили, чому взимку люди більше хочуть займатись сексом / Фото з відкритих джерел

Науковці провели дослідження і підтвердили, що саме період новорічних і різдвяних свят пов'язаний з більшою цікавістю до сексу і підвищеною народжуваністю через 9 місяців після них.

Про це пишуть в Scientific Reports.

Вчений Луїс Роха з Університету Індіана разом зі своїми колегами проаналізували декілька мільйонів повідомлень у Twitter і вивчали різні запити, які користувачі вводили у різні пошуковики з 2004 по 2014 роки.

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Як виявилось, у "християнських" країнах пік такої цікавості вчені спостерігали під час Нового року та Різдва. А у "мусульманських" країнах – після свята Ураза-байрам (його відзначають на честь закінчення посту в Рамадан).

Також, щоб зрозуміти, що клімат не пов’язаний з підвищеною цікавістю до сексу, вчені показали, що мешканці Північної та Південної півкулі демонстрували схожу поведінку. Луїс Роха вважає, що така активність зумовлена соціальними факторами, до прикладу, "колективному настрої".

"Дорослі часто дарують дітям подарунки, що підштовхує їх до роздумів про продовження роду і змушує серйозніше ставитися до своєї родини і родинних справ", – зазначив експерт.

Теги: LifeStyle Здоров'я дослідження Секс Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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