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Вчені пояснили, чому займатися спортом потрібно зранку

14:17, сьогодні 1641 Читать новость на русском
Чому тренуватися потрібно вранці
Чому тренуватися потрібно вранці / unsplash

Проблеми з вагою починаються не тільки від неправильно збалансованого харчування. Велику роль в накопиченні жирових клітин грає стрес, а також стан уповільненої депресії.

Американські фізіологи дійшли до висновку, що в першу чергу необхідно побороти психологічну проблему. Для цього потрібно лише дещо змінити свої звички і додати нові.

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Вчені радять займатися в тренажерному залі не ввечері, а вранці. Фізичні навантаження з ранку проходять без скупчення за день негативу, одночасно з низьким рівнем цукру в крові.

Проведені дослідження показали, що ефективність ранкових тренувань зростає на чверть, порівняно з вечірніми заняттями. Крім того, за день потрібно випивати не менше трьох чашок кави. Це дозволяє скорочувати кількість гормону стресу кортизолу.

Теги: Здорове життя LifeStyle Поради Здоров'я Фітнес
Джерело: 24 Канал
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