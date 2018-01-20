Вчені пояснили, чому займатися спортом потрібно зранку

Проблеми з вагою починаються не тільки від неправильно збалансованого харчування. Велику роль в накопиченні жирових клітин грає стрес, а також стан уповільненої депресії.

Американські фізіологи дійшли до висновку, що в першу чергу необхідно побороти психологічну проблему. Для цього потрібно лише дещо змінити свої звички і додати нові.

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Вчені радять займатися в тренажерному залі не ввечері, а вранці. Фізичні навантаження з ранку проходять без скупчення за день негативу, одночасно з низьким рівнем цукру в крові.

Проведені дослідження показали, що ефективність ранкових тренувань зростає на чверть, порівняно з вечірніми заняттями. Крім того, за день потрібно випивати не менше трьох чашок кави. Це дозволяє скорочувати кількість гормону стресу кортизолу.