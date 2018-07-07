Вчені пояснили, чому жінки менш схильні до аутизму та шизофренії

Американські науковці показали, як специфічні закономірності експресії генів, які відповідають за появу нейропсихічних розладів, залежать від статі.

Дослідники з Університету Меріленда в Балтіморі пояснили на прикладі мишей дію ферментів гену OGT, йдеться в журналі Nature Communications.

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Опірність до стресу у самок мишей підвищує високий показник гістона H3K27me3. Все тому, що білок OGT контролює транскрипцію H3K27me3. На думку доктора Трейсі Бейла, який займається вивченням змін в експресії генів, це дозволяє жінкам краще впоратися з напругою.

Він припустив, що ген OGT забезпечує захистом від хвилювань в материнському організмі.

Такий механізм може бути причиною, чого чоловіки більше схильні до нейропсихічних розладів, таким як аутизм, синдром дефіциту уваги, або раннього початку шизофренії, ніж жінки.

До слова, науковці визначили критерії, через які у майбутньому у пари можуть виникнути проблеми, що спричинять розлучення.