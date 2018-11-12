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      Вчені пояснили процес старіння шкіри

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      Вчені пояснили процес старіння шкіри
      Вчені пояснили процес старіння шкіри / themodernwoman.today

      Іспанські дослідники провели експеримент на шкірі мишей і встановили, через що старіє шкіра.

      Роботу опублікували журналі Cell.

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      Колаген і еластин – два білки, які забезпечують міцність сполучної тканини і еластичність. Їх секреція залежить від фібробластів дерми – клітин, що синтезують міжклітинну речовину.

      У людей похилого віку виникають багато проблем зі шкірою, оскільки вона не здатна до регенерації і перестає бути бар’єром, який би захистив організм від різного роду інфекцій.

      Вчені пояснили процес старіння шкіри
      Вчені пояснили процес старіння шкіри

      Дослідникам вдалося виявити, що через роки фібробласти отримують характеристики клітин жирової тканини, через що "втрачають ідентичність" та припиняють виробництва колагену.

      Висновок вчених може допомогти більш ефективно загоювати рани і терапії проти старіння шкіри.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження
      Джерело: 24 Канал
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