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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Вчені пояснили різке поширення онкозахворювань у світі

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Осноні причини поширення онкозахворювань
Осноні причини поширення онкозахворювань / Фото з вільних джеерел

За останнє десятиліття майже на третину збільшилася кількість виявлених випадків раку. Основними причинами є зростання середньої тривалості життя, поява більш ефективних методів діагностики і поширення шкідливих звичок.

Експерти дослідницької програми Global Burden of Disease Study (GBD) прийшли до висновку, що кількість випадків раку збільшилося на 28%, пише JAMA Oncology.

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Вчені проаналізували дані про поширення 29 типів онкологічних захворювань в 195 країнах світу. Дослідники вивчили дані про смертність від різних типів раку, терміни життя після діагнозу і кількості років, які пацієнт втрачає в силу хвороби.

За даними дослідження, З 2006 року кількість виявлених випадків хвороби збільшилася на 28%. Найчастіше люди помирали від захворювань дихальної системи – раку легенів, бронхів або трахеї. Їх жертвами стали 1,7 мільйона чоловік. За даними дослідження, чоловіки частіше за все стикаються з раком простати, жінки – з раком молочної залози.

Вчені назвали вік основним фактором ризику розвитку раку. Окрім цього куріння та неправильне харчування – додаткові фактори, які сприяють ризику розвитку онкозахворювань.

Куріння сприяє розвитку онкозахворювань
Куріння сприяє розвитку онкозахворювань

Дослідники встановили, що сидячий спосіб життя і непомірне вживання алкоголю підвищують ризик розвитку колоректального раку, а куріння і забруднення повітря пов'язують з поширенням раку легенів.

Фото: Unsplash.

До слова, пухлини мозку є 22-им найпоширенішим раком у всьому світі, що посідає 12 місце у статистиці про смертність. Пухлини головного мозку по частоті займають п'яте місце серед пухлин інших локалізацій.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Онкозахворювання тютюн
Джерело: 24 Канал
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