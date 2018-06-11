Вчені пояснили, як відпустка впливає на організм

Американські дослідники встановили, що короткочасний відпочинок на організм людини впливає так само, як і медитації.

У дослідженні взяли участь 102 жінки віком від 30 до 60 років, пише WorldHealth.net. У них взяли результати аналізів до і після 5-денної відпустки.

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Завдяки відпустці у людини знижується рівень стресу, покращується імунітет і робота клітин в цілому. Розслаблення позитивно впливає не лише на нерви, а й на тіло.

"Ефект відпустки" має суттєві переваги над медитацією – колір обличчя стає свіжим, на щоках з’являється рум’янець та зникають сліди від мішків під очима.

Місяць після відпустки у людини спостерігається кращий психологічний стан, ніж у тих, хто не відпочивав.

Люди підтверджують, що після завершення відпустки вони себе краще почувають, відчувають новий приплив сил та енергії, незалежно від того, чим вони займалися на відпочинку.

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