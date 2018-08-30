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Вчені пояснили "зоряний бум" в дуже далекій галактиці

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Галактика COSMOS-AzTEC-1
Галактика COSMOS-AzTEC-1 / Фото з вільних джерел

Астрономи побудували найдетальнішу карту розподілу молекулярного газу в далекій галактиці із спалахом зореутворення, світло з якої до Землі йшло 12,4 мільярда років. Виявилося, що газові хмари в галактиці нестабільні, а це сприяє активному формуванню зірок.

Про це йдеться в статті в журналі Nature.

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Кен-Ічі Тадакі з Національної астрономічної обсерваторії Японії разом з колегами спостерігав за галактикою COSMOS-AzTEC-1. Вперше вона була виявлена ​​телескопом James Clerk Maxwell Telescope в Гаваях. Потім телескоп LMT виявив в ній величезну кількість монооксиду вуглецю і ознаки активного зореутворення. Також ці спостереження дозволили виміряти червоне зміщення галактики, яке показало, що світло від неї йшло до нас понад 12 мільярдів років.

У новому дослідженні астрономи вивчали COSMOS-AzTEC-1 за допомогою комплексу радіотелескопів Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Цей радіоінтерферометр призначений для вивчення процесів, що відбувалися протягом перших сотень мільйонів років після Великого Вибуху, коли формувалося перше покоління зірок. З його допомогою вчені отримали карту руху і розподілу молекулярного газу в запиленому та затемненому ядрі галактики.

COSMOS-AzTEC-1
Знімок галактики COSMOS-AzTEC-1, отриманий ALMA

Дослідники виявили, що в декількох тисячах світлових років від центру знаходяться дві добре помітних хмари. У більшості далеких галактик зі спалахами зореутворення, активне народження нових світил відбувається ближче до центральних районів, тому астрономів здивувала така віддаленість хмар.

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Крім того, астрономи виявили, що молекулярний газ в COSMOS-AzTEC-1 гравітаційно нестабільний, що виявилося несподіваним. У нормальній ситуації сили в хмарі збалансовані. Якщо вона починає стискатися під дією самогравітаціі, відбувається колапс в результаті якого народжуються зірки. Потім, ці зірки і вибухи супернових в кінці життєвого циклу збільшують внутрішній тиск, який уповільнює гравітаційне стиснення. Як наслідок, дві цих сили виявляються збалансовані, і зірки народжуються з помірною швидкістю.

У випадку з COSMOS-AzTEC-1 спільної дії відцентрових сил, що виникають при обертанні газового диска, і внутрішнього тиску недостатньо, щоб запобігти стисканню хмари під дією гравітації. У підсумку це призводить до потужного спалаху зореутворення. За підрахунками дослідників, "галактика-монстр" витратить свої запаси через 100 мільйонів років, що в 10 разів швидше, ніж в інших галактиках, де народжуються зірки.

via GIPHY

При цьому, вчені не знаходять однозначного пояснення нестабільності молекулярних хмар COSMOS-AzTEC-1. Швидкість зореутворення в ній близька до тієї, що спостерігається в далеких галактиках Arp 220 і Arp 299, які зливаються, тому вчені не виключають, що дана галактика також взаємодіє з іншим об'єктом. Зіткнення галактик, на думку вчених, могло стати джерелом газу, за яким спостерігали, і стати причиною "зоряного буму".

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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