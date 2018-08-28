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Вчені розкрили небезпеку глибоких зморшок на лобі

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Про що свідчать глибокі зморшки на лобі
Про що свідчать глибокі зморшки на лобі / mariemargo.pl

Французькі дослідники встановили, що зморшки на лобі можуть свідчити про наявність серцево-судинних захворювань.

Про це йдеться в експерименті вчених з Університетської лікарні Тулузи у Франції, пише ESC.

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У дослідженні взяли учать понад 3 тисячі здорових людей, яким на початку дослідження було по 32, 42,52 або 62 роки. Експеримент тривав 20 років.

Про що свідчать зморшки на лобі
Про що свідчать зморшки на лобі

За цей час добровольці отримували бали за рівень зморшок. До прикладу, 0 отримували ті, у яких не було зморшок, а 3 – ті, хто мав багато глибоких зморшків. За весь час дослідження померли понад 233 людини. Науковці встановили зв'язок між смертністю та кількістю зморшок.

Вчені довели, що власники найбільшої кількості зморшок, що не є типовими в їхньому віці, мали вищий ризик розвитку серцево-судинних хвороб. Зморшки пов’язують з атеросклерозом, що є чинником інфарктів та інших проблем з судинами та серцем.

Зморшки пов’язують з атеросклерозом
Зморшки пов’язують з атеросклерозом

Висновок науковців такий: люди з глибокими зморшками на лобі у 10 разів частіше помирали від серцево-судинних хвороб ніж ті, хто не мав зморшків.

Що таке атеросклероз? Це хронічне захворювання, при якому на стінках судин відкладається холестерин, а також інші жири у вигляді бляшок і нальотів.

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Теги: Лікування Здоров'я дослідження Серцево-судинні захворювання Довголіття
Джерело: 24 Канал
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