Вчені розкрили приховану небезпеку життя в однокімнатній квартирі
Науковці провели соціологічне дослідження та встановили, що людям, які довгий час проживають в однокімнатних квартирах, загрожують психічні розлади.
Порушення можуть виникнути не лише через травми, але й через квартирне питання, інформує AIF.ua.
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Все через те, що у людей немає особистого простору. Вони піддаються дискомфорту та скаржаться на різні психосоматичні хвороби. Люди. які довгий час живуть в однокімнатній квартирі, страждають від розладу психіки, безініціативності, нервозності, апатії.
Вчені розкрили приховану небезпеку життя в однокімнатній квартирі
Тим більше, в однокімнатній квартирі інфекції поширюються дуже швидко. Через відсутність достатнього простору для життя у дітей частіше спостерігаються хронічні респіраторні хвороби, які спричинені зниженням імунітету.
Експерти пояснюють, що на одного мешканця повинно припадати не менше, ніж 9 квадратних метрів.
Вчені розкрили приховану небезпеку життя в однокімнатній квартирі
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