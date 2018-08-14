Науковці провели соціологічне дослідження та встановили, що людям, які довгий час проживають в однокімнатних квартирах, загрожують психічні розлади.

Порушення можуть виникнути не лише через травми, але й через квартирне питання, інформує AIF.ua.

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Все через те, що у людей немає особистого простору. Вони піддаються дискомфорту та скаржаться на різні психосоматичні хвороби. Люди. які довгий час живуть в однокімнатній квартирі, страждають від розладу психіки, безініціативності, нервозності, апатії.



Вчені розкрили приховану небезпеку життя в однокімнатній квартирі

Тим більше, в однокімнатній квартирі інфекції поширюються дуже швидко. Через відсутність достатнього простору для життя у дітей частіше спостерігаються хронічні респіраторні хвороби, які спричинені зниженням імунітету.

Експерти пояснюють, що на одного мешканця повинно припадати не менше, ніж 9 квадратних метрів.



Вчені розкрили приховану небезпеку життя в однокімнатній квартирі