Вчені розкрили таємницю скелета "інопланетянина": моторошні фото

Науковці провели повний аналіз геному "гуманоїда", якого знайшли в пустелі Атакама, що в Чилі. Через незвичну будову тіла вчені спершу подумали, що це прибулець.

Про це йдеться у статті дослідників зі Стенфордського університету, опублікованій в журналі "Genome Research".

Крихітна 15-сантиметрова мумія була знайдена ще у 2003 році у пустелі Атакама. Будова тіла була дуже незвична – витягнутий череп і менше ребер, ніж у людини. Тож чимало науковців вважали, що мумія може виявитися інопланетянином.

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В результаті наукових досліджень з'ясувалось, що "гуманоїд" насправді є людською дитиною, скелет якої було знайдено з несумісними з життям мутаціями.

Вчені розкрили таємницю скелета "інопланетянина", знайденого в Атакамі

Науковці з'ясували, що скелет належить дівчинці, яка народилася мертвою або виявилася викиднем. В її геномі вчені виявили сотні тисяч мутацій, зокрема, небезпечні зміни у семи генах.

І саме це могло призвести до порушення формування кісток і черепа, передчасного старіння, дисплазії скелета – карликовості і зрощення кісток.

Вчені розкрили таємницю скелета "гуманоїда", знайденого в Атакамі