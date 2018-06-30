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Вчені розповіли правду про "безпечну" засмагу

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Безпечної засмаги не існує
Безпечної засмаги не існує / unsplash.com

Безпечної засмаги не існує. Жоден сонцезахисний крем не вбереже від ультрафіолету, який провокує розвиток низки захворювань.

Дерматологи зазначають, що поціновувачам смаглявого тіла варто бути обачними та хоча б один раз на рік проходити профілактичні огляди, передає Мenslife.

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Ультрафіолет підвищує ризик появи раку шкіри, адже промені сонця деструктивно впливають на ДНК людини. Під впливом небесного світила меланоцити стають злоякісними клітинами, в результаті чого виникають ракові пухлини.

Тож якщо ви помітили на тілі нові плями чи родимка змінила колір – варто негайно відвідати лікаря.

Також ультрафіолет, який проходить і крізь хмари, провокує передчасне старіння шкіри. Через негативний вплив ультрафіолету може утворитись катаракта і погіршитись стан імунної системи.

via GIPHY

Проте, порцію ультрафіолету організм повинен все ж отримувати, адже завдяки сонцю в організмі утворюється вітамін D. Окрім того, сонячні промені покращують стан при рахіті, жовтяниці, екземі та псоріазі.

Як зменшити шкоду? Аби максимально зменшити негативний вплив ультрафіолету, лікарі рекомендують уникати сонячних ванн з 11 ранку до 16 години дня. Також одягайте кепки та капелюхи і носіть окуляри з якісним сонцезахисним склом. І не забувайте на відкриті зони тіла наносити сонцезахисний крем.

via GIPHY

До слова, відомий педіатр Євген Комаровський спростував популярні міфи про захист від сонця.

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Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Медицина відпочинок Лікування Краса Красиве тіло Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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