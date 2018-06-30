Вчені розповіли правду про "безпечну" засмагу

Безпечної засмаги не існує. Жоден сонцезахисний крем не вбереже від ультрафіолету, який провокує розвиток низки захворювань.

Дерматологи зазначають, що поціновувачам смаглявого тіла варто бути обачними та хоча б один раз на рік проходити профілактичні огляди, передає Мenslife.

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Ультрафіолет підвищує ризик появи раку шкіри, адже промені сонця деструктивно впливають на ДНК людини. Під впливом небесного світила меланоцити стають злоякісними клітинами, в результаті чого виникають ракові пухлини.

Тож якщо ви помітили на тілі нові плями чи родимка змінила колір – варто негайно відвідати лікаря.

Також ультрафіолет, який проходить і крізь хмари, провокує передчасне старіння шкіри. Через негативний вплив ультрафіолету може утворитись катаракта і погіршитись стан імунної системи.

Проте, порцію ультрафіолету організм повинен все ж отримувати, адже завдяки сонцю в організмі утворюється вітамін D. Окрім того, сонячні промені покращують стан при рахіті, жовтяниці, екземі та псоріазі.

Як зменшити шкоду? Аби максимально зменшити негативний вплив ультрафіолету, лікарі рекомендують уникати сонячних ванн з 11 ранку до 16 години дня. Також одягайте кепки та капелюхи і носіть окуляри з якісним сонцезахисним склом. І не забувайте на відкриті зони тіла наносити сонцезахисний крем.

До слова, відомий педіатр Євген Комаровський спростував популярні міфи про захист від сонця.

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