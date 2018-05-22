Вчені розповіли про небезпеку дієти з голодуванням

Вчені провели нове дослідження, в ході якого спростували користь популярної дієти британського медика Майкла Мослі, що отримала назву 5:2 і передбачає 2 дні голодування.

За даними фахівців, система харчування, яка заснована на принципах переривчастого голодування і особливо популярна серед зірок шоу-бізнесу, завдає шкоди організму і в рази підвищує ризик розвитку діабету, пише Independent.

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Дієта 5:2 передбачає два розвантажувальних дні на тиждень, коли людина фактично голодує, роблячи 12-годинні перерви між прийомами низькокалорійної їжі. П'ять днів на тиждень проходять в звичному режимі харчування, без обмеження та зниження калорійності продуктів.

У доповіді, оприлюдненій на щорічних зборах Європейського товариства ендокринології, вчені закликали людей дбати насамперед про своє здоров'я, а не про фігуру і порекомендували утриматися від таких дієт, як 5:2. Зокрема, фахівці відзначили, що результати дослідження підтвердили ефективність популярної системи харчування для схуднення, але в той же час довели, що у неї безліч побічних дій, які є небезпечними для здоров'я.

Варто додати, що це перше дослідження, яке довело шкоду переривчастого голодування і подібних дієт.

"Такі системи харчування заважають правильній роботі підшлункової залози, підвищують ризик розвитку діабету і призводять до серйозних проблем зі здоров'ям", – зазначила авторка дослідження Ана Бонасса з університету Сан-Паулу в Бразилії.

Щоб дослідити наслідки дієти 5:2, вчені спостерігали за щурами на переривчастому голодуванні протягом трьох місяців. В результаті було виявлено, що маса тіла щурів і кількість споживаної ними їжі дійсно зменшилися, однак кількість жирової тканини фактично збільшилася. Також, після трьох місяців дієти вчені відзначили у щурів пошкодження підшлункової залози.