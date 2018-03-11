Вчені розповіли про небезпеку проекту SpaceX
Новий проект SpaceX може стати початком нових проблем в космосі. В цьому переконують ряд вчених. Вони переконують, цей проект буде забруднювати сміттям простір.
Про це пише видання "Сегодня".
Як раніше заявив Ілон Маск, мета цієї програми – доступний інтернет на всій планеті.
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Як кажуть науковці, це непогана ідея, однак запущені 12 тисяч супутників в космічний простір для забезпечення реалізації проекту SpaceX зможуть в майбутньому забруднити простір непотрібними відходами. А це сміття зможе зменшити продуктивність безпечних орбітальних станцій.
За словами вчених, супутники, які будуть перебувати в космосі, самі поступово стануть сміттєвими відходами.
Джерело: 24 Канал
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