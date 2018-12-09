Вчені розповіли про несподівану користь ранкового сексу

Вчені з'ясували, що партнери, які займаються сексом вранці, вдень працювали набагато продуктивніше. Більш того, люди, які вдавалися до ранкових утіх, отримували від роботи більше задоволення, занурювалися в неї глибше.

Про це повідомляє Focus.de з посиланням на результати дослідження Орегонського та Вашингтонського університету.

Читайте також: Чому у жінок після сексу може виникати цистит

У двотижневому експерименті брали участь 159 осіб – чоловіки та жінки, що працюють; які перебувають у шлюбі або живуть разом. Виявилося, що люди, які займаються сексом перед роботою, працювали набагато краще.

На думку вчених, це могло статися через зниження рівня стресу після сексу. За словами керівника дослідження Кейт Лівітт, від нестачі сексу активність працівника і його мотивація на роботі можуть впасти.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.