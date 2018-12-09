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      Вчені розповіли про несподівану користь ранкового сексу

      804 Читать новость на русском
      Користь ранкового сексу
      Користь ранкового сексу / vistanews.ru

      Вчені з'ясували, що партнери, які займаються сексом вранці, вдень працювали набагато продуктивніше. Більш того, люди, які вдавалися до ранкових утіх, отримували від роботи більше задоволення, занурювалися в неї глибше.

      Про це повідомляє Focus.de з посиланням на результати дослідження Орегонського та Вашингтонського університету.

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      У двотижневому експерименті брали участь 159 осіб – чоловіки та жінки, що працюють; які перебувають у шлюбі або живуть разом. Виявилося, що люди, які займаються сексом перед роботою, працювали набагато краще.

      via GIPHY

      На думку вчених, це могло статися через зниження рівня стресу після сексу. За словами керівника дослідження Кейт Лівітт, від нестачі сексу активність працівника і його мотивація на роботі можуть впасти.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Секс Психологія
      Джерело: 24 Канал
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