Вчені розповіли, що може вберегти дітей від короткозорості
Британські експерти зазначають, що на зір людини не так впливає генетика, як навколишнє середовище.
Результати дослідження опублікували в журналі British Journal of Ophthalmology.
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У дослідженні брали участь менше ніж 2 тисяч близнюків, які народилися в період 1994-1996 років у Великобританії. Протягом перших 16 років їх життя дослідники аналізували розвиток і поведінку кожної дитини за допомогою анкетів і тестів, а також стежили за станом їхнього зору.
Що може вберегти дітей від короткозорості
Експеримент показав, що у дітей, які народилися після успішного лікування безпліддя їх батьків, знижувався на 25-30% ризик розвитку короткозорості. Це може бути через те, що після лікування безпліддя, немовлята мали тенденцію до зниження ваги.
У дітей, які народилися влітку, вдвічі частіше розвивається короткозорість. Вчені пояснюють це тим, що діти починають ходити в школу раніше багатьох своїх однолітків. Зростає ризик розвитку хвороби при високому рівні освіченості матері.
Дослідники зазначають, що не лише інтелект впливає на появу короткозорості, а й соціальний статус та фінансове становище.
Технології теж негативно позначиться на стані очей дитини. І справа не в екрані (хоча це теж негативно впливає), а й у тому, що дитина мало проводить часу на відкритому повітрі.
Діти повинні більше часу проводити на свіжому повітрі
Тому вчені рекомендують батькам стежити за тим, як часто діти бувають на свіжому повітрі.
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