Вчені розповіли, що "вбиває" секс

На зниження сексуальної активності впливає не лише харчування, а наявність серцево-судинних захворювань.

Про це йдеться у дослідженні вчених з Університету Калгарі (University of Calgary), які були опубліковані на порталі Canadian Journal of Cardiology.

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Наявність серцево-судинних захворювань (ССЗ) має низку побічних ефектів, в тому числі зниження сексуальної активності. Люди з серцево-судинними захворюваннями страждають на зниження сексуальної активності через фізичну слабкість, побічні ефекти лікарських засобів і психологічні складнощі.



Наявність серцево-судинних захворювань знижує сексуальну функцію

Новий систематичний огляд літератури, присвячений порівнянню сексуального здоров'я пацієнтів із ССЗ, які проходили або не проходили кардіореабілітаціі (КР), виявив зв'язок КР з поліпшенням сексуальної функції і частоти сексуальних контактів з партнером.

КР може надати можливість відновити сексуальне здоров'я пацієнтів з ССЗ.

Вчені зазначили, що після проходження лікування у кардіолога у людей з серцево-судинними захворюваннями кількість і тривалість їх статевих актів збільшувалися.

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