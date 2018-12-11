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      Вчені розповіли, що "вбиває" секс

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      Вчені розповіли, що "вбиває" секс
      Вчені розповіли, що "вбиває" секс / health.com

      На зниження сексуальної активності впливає не лише харчування, а наявність серцево-судинних захворювань.

      Про це йдеться у дослідженні вчених з Університету Калгарі (University of Calgary), які були опубліковані на порталі Canadian Journal of Cardiology.

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      Наявність серцево-судинних захворювань (ССЗ) має низку побічних ефектів, в тому числі зниження сексуальної активності. Люди з серцево-судинними захворюваннями страждають на зниження сексуальної активності через фізичну слабкість, побічні ефекти лікарських засобів і психологічні складнощі.

      Наявність серцево-судинних захворювань знижує сексуальну функцію
      Наявність серцево-судинних захворювань знижує сексуальну функцію

      Новий систематичний огляд літератури, присвячений порівнянню сексуального здоров'я пацієнтів із ССЗ, які проходили або не проходили кардіореабілітаціі (КР), виявив зв'язок КР з поліпшенням сексуальної функції і частоти сексуальних контактів з партнером.

      КР може надати можливість відновити сексуальне здоров'я пацієнтів з ССЗ.

      Вчені зазначили, що після проходження лікування у кардіолога у людей з серцево-судинними захворюваннями кількість і тривалість їх статевих актів збільшувалися.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання Секс
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 11 грудня
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