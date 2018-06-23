Вчені розповіли, як може відбутись колонізація планети Проксима b

Французькі вчені з'ясували, аби зробити успішний космічний політ до планети Проксима b, яку вважають найбільш придатною для колонізації, потрібно 98 людей.

Про це пише Naked Science.

Що стосується часу, то за підрахунками вчених, на подорож піде 630 років.

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Максимально можлива швидкість космічного апарату (сонячний зонд NASA "Паркер") – 724 205 кілометрів на годину, або близько 200 кілометрів на секунду. Це становить 0,067% від швидкості світла.

Зараз людство зможе досягти Проксіми b через 6,3 тисячі років. Однак, на той час, коли міжзоряний переліт стане можливий, технології допоможуть скоротити цей час до 630 років.

Щоб визначити необхідний екіпаж команди космічного корабля, вчені використали спеціальну програму HERITAGE. Яка використовує стохастичний метод Монте-Карло. Метод враховує всі можливі результати моделювання, перевіряючи кожен сценарій подальшого розвитку тієї чи іншої події, включаючи життя і смерть.

Враховуються і випадкові чинники – навіть катастрофи, хвороби, з варіаціями і залежністю від числа людей, які, найімовірніше, будуть до них схильні.

В результаті вченим вдалось з’ясувати, що для польоту до Проксіма b потрібно буде близько сотні людей. При цьому чим менше людей буде в екіпажі, тим провальнішою буде місія. Так, наприклад, моделювання ситуації для 32 осіб показало, що місія, швидше за все, виявиться провальною.

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