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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Вчені розповіли, як сексуальні фантазії покращують стосунки

1121 Читать новость на русском
Пара
Пара / unsplash.com

У своїх останніх дослідженнях науковці довели, що сексуальні фантазії про партнера значно покращують стосунки та сексуальне життя з ним.

Про це йдеться на The Sun.

Вчені з Міждисциплінарного центру Герцлія (Ізраїль) провели тестування на кількох добровольцях, у яких попросили фантазувати про своїх партнерів і потім описати це кількома словами. Так науковці намагались з’ясувати, як покращились відносини фізично та емоційно у парах, а також як часто люди вдавались до своїх еротичних фантазій.

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Виявилось, що розмови про сексуальні фантазії з коханою людиною та їх реалізація чудово впливають на стосунки пари та на сексуальне життя загалом. Сексуальні фантазії не лише підсилюють привабливість вашого партнера, а й скорочують негативне сприйняття відносин. Науковці переконані, чим більше партнери обговорюватимуть "непристойні" фантазії, тим краще в них буде сексуальне життя.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс
Джерело: 24 Канал
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