Вчені розповіли, як сивина пов'язана з імунітетом людини

За збереження кольорового пігменту у волосі пов'язані гени, які контролюють імунну систему організму.

До таких висновків дійшли американські вчені, передає УНН з посиланням на PLOS Biology.

Вони провели досліди на мишах, під час яких виявили зв’язок генів, що відповідають за збереження кольорового пігменту у волосі, з генами, які керують імунною системою організму.

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Зокрема, доведено, що чим більше організм змушений протистояти вірусам та бактеріям, тим менше кольорового пігменту залишається у волосі.

Високий рівень стресу також змушує працювати імунітет інтенсивніше, що може теж стати однією з причин до посивіння. Це пояснює – чому деякі здорові люди сивіють без причин.

Додамо, зі слів британських вчених, рання сивина може з'явитися у людини через шкідливі звички і недосипання.