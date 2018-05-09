Вчені розповіли, як сивина пов'язана з імунітетом людини
За збереження кольорового пігменту у волосі пов'язані гени, які контролюють імунну систему організму.
До таких висновків дійшли американські вчені, передає УНН з посиланням на PLOS Biology.
Вони провели досліди на мишах, під час яких виявили зв’язок генів, що відповідають за збереження кольорового пігменту у волосі, з генами, які керують імунною системою організму.
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Зокрема, доведено, що чим більше організм змушений протистояти вірусам та бактеріям, тим менше кольорового пігменту залишається у волосі.
Високий рівень стресу також змушує працювати імунітет інтенсивніше, що може теж стати однією з причин до посивіння. Це пояснює – чому деякі здорові люди сивіють без причин.
Додамо, зі слів британських вчених, рання сивина може з'явитися у людини через шкідливі звички і недосипання.