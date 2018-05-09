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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вчені розповіли, як сивина пов'язана з імунітетом людини

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Рання сивина
Рання сивина / Фото з відкритих джерел

За збереження кольорового пігменту у волосі пов'язані гени, які контролюють імунну систему організму.

До таких висновків дійшли американські вчені, передає УНН з посиланням на PLOS Biology.

Вони провели досліди на мишах, під час яких виявили зв’язок генів, що відповідають за збереження кольорового пігменту у волосі, з генами, які керують імунною системою організму.

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Зокрема, доведено, що чим більше організм змушений протистояти вірусам та бактеріям, тим менше кольорового пігменту залишається у волосі.

Високий рівень стресу також змушує працювати імунітет інтенсивніше, що може теж стати однією з причин до посивіння. Це пояснює – чому деякі здорові люди сивіють без причин.

Додамо, зі слів британських вчених, рання сивина може з'явитися у людини через шкідливі звички і недосипання.

Теги: LifeStyle Здоров'я Медицина дослідження
Джерело: 24 Канал
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