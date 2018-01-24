Вчені розповіли, як цукор руйнує судини

Надмірне вживання цукру здатне завдати шкоди кровоносній системі і призвести до порушення роботи внутрішніх органів.

Так вважають дієтологи з Копенгагенського університету, пише The Copenhagen Post.

У дослідженні взяли участь 12 здорових чоловіків, які кожного дня протягом двох тижнів вживали по 225 грамів цукру. На початку і наприкінці експерименту експерти заміряли в учасників рівень кровопостачання ніг.

Читайте також: Як відмовитись від цукру – корисні поради

Як виявилося, постачання крові в кінцівки знизилося на 17 відсотків. Водночас дієтологи впевнені, що від недостатнього припливу крові також страждають важливі внутрішні органи як мозок і серце.

За словами медиків, важливо стежити за щоденним раціоном.

"Півлітри солодкої води час від часу не заподіє вам шкоди, якщо ви їсте здорову їжу і дотримуєтеся збалансованої дієти", – каже співавтор дослідження Юлва Хеллстен.

Однак, як наголошує експерт, коли зловживати цукром за 14 днів кровообіг стане, як у чоловіків старше 65 років.