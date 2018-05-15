Вчені розповіли, які хвороби лікує харчова сода

Харчова сода запобігає аномальним імунним реакціям організму, наслідком яких є розвиток різних хвороб, зокрема, захворювання аутоімунного характеру.

Про це повідомили дослідники із США з Університету Августи, пише "Країна здоров'я".

Вони провели експерименти, під час яких спершу перевірили ефективність соди на щурах, а згодом – на людях.

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Сода дає сигнал спеціальному типу клітин, які беруть участь у запальних реакціях – мезотеліальним клітинам, повідомляючи їм, що у організмі все добре,

– заявили дослідники.

Під час дослідження вчені помітили, що у людей, які випивали розчин харчової соди, відбувався збій у процесі вироблення імунних клітин селезінкою. Таким чином, через сигнали мезотеліальним клітинам сода "заспокоювала" селезінку.

Окрім того, організм не активує вироблення макрофагів і лейкоцитів, покликаних знищувати патогени, які у нього потрапляють.

Як відомо, надмірна кількість макрофагів і лейкоцитів призводить до того, що імунна система починає боротися з самим тілом людини.

А протизапальна дія соди впливає на роботу селезінки, нирок і кров. Вчені помітили, що під час вживання соди в організмі людини відбувається перехід від запального до протизапального стану.

Вчені зазначили, що оскільки сода має здатність впливати на запальну реакцію на клітинному рівні, вона дійсно здатна надавати лікувальний ефект щодо аутоімунних захворювань, зокрема, артриту, хвороб нирок і крові.