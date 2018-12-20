Американські дослідники з Університету Вісконсин у Медісоні розробили незвичайний імплантат, який сприяє схудненню.

Результати дослідження опублікували на сайті Medical Express.

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Імплантат діаметром менше ніж 1 сантиметр в ході експерименту ввели в тканини щурів. Пристрій посилає м'які електричні імпульси, які схожі на імпульси шлунку, блукаючому нерву, який пов'язує частина травного тракту з мозком. Все це створює відчуття, що шлунок повний, навіть якщо прийом їжі обмежився декількома шматочками.



Вчені розробили імплантат, який допомагає схуднути

Імпульси пристрою допомогли контролювати прийом їжі і дозволили гризунам скинути близько 40% ваги.

Проте після виведення імплантату щурі повернулися до нормального харчування і через 12 тижнів їхня маса дорівнювала тій, яка була на початку експерименту.

Такий пристрій вчені запатентували. Відомо також, що він не потребує підзарядки.

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