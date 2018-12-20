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      Вчені розробили імплантат, який допомагає схуднути

      92 Читать новость на русском
      Вчені розробили імплантат, який допомагає схуднути
      Вчені розробили імплантат, який допомагає схуднути / laboratoryequipment.com

      Американські дослідники з Університету Вісконсин у Медісоні розробили незвичайний імплантат, який сприяє схудненню.

      Результати дослідження опублікували на сайті Medical Express.

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      Імплантат діаметром менше ніж 1 сантиметр в ході експерименту ввели в тканини щурів. Пристрій посилає м'які електричні імпульси, які схожі на імпульси шлунку, блукаючому нерву, який пов'язує частина травного тракту з мозком. Все це створює відчуття, що шлунок повний, навіть якщо прийом їжі обмежився декількома шматочками.

      Вчені розробили імплантат, який допомагає схуднути
      Вчені розробили імплантат, який допомагає схуднути

      Імпульси пристрою допомогли контролювати прийом їжі і дозволили гризунам скинути близько 40% ваги.

      Проте після виведення імплантату щурі повернулися до нормального харчування і через 12 тижнів їхня маса дорівнювала тій, яка була на початку експерименту.

      Такий пристрій вчені запатентували. Відомо також, що він не потребує підзарядки.

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      Теги: Здоров'я Лікування Ожиріння
      Джерело: 24 Канал
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