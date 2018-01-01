Вчені розробили кішку-робота, яка допомагатиме літнім людям

Американські спеціалісти з Брауновського університету розробили спеціальну кішку-робота, яка буде допомагати людям похилого віку.

Про це повідомляє Cryptellect.

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В основі такої робокішки лежить штучний інтелект. Доглядати за механічними тваринами не потрібно, вони обходяться без води і без прогулянок.

Кішки-роботи допоможуть людям похилого віку згадати про забуті речі, знайти загублені предмети, вчасно записатися до лікаря. Вчені сподіваються, що роботи стануть незамінними друзями людини.

До слова, на ринку уже є аналоги таких робокішок. Їх ціна коливається в межах 500 доларів.

Нагадаємо, японські вчені створили робота-котика Qoobo. Він не їсть, не муркоче, не грає і не дряпає шпалери, проте коли його гладиш, то він рухає хвостиком.