Група науковців з Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса розробила препарат від хвороби Альцгеймера, при розвитку якої відбувається накопичення в мозку білка – бета-амілоїду.

Про це пише Nature Chemistry.

Читайте також: 6 основних ознак хвороби Альцгеймера

Вченим вдалося визначити місце зв'язування бляшок бета-амілоїду з його рецептором.

Щоб знайти потрібну молекулу, вчені вивчили базу даних, що містить понад 32 тисяч молекул. У цей список входять як препарати, що безпечні для людини, так і ті, що ще проходять клінічні випробування або просто існують в природі.

З цього великого списку виділили лікарський засіб ALI6, яке показав добрі результати.



Вчені розробили ліки від хвороби Альцгеймера

Фахівці провели експеримент, у якому клітини мозку миші піддали впливу токсичних бета-амілоїдних білків, а потім обробили деякі з них за допомогою ALI6. Після цього вони порівняли кількість клітин, що загинула.

Дослідження показало, що ALI6 майже запобіг загибель клітин, які спричинені розвитком білку бета-амілоїду. Таким чином, препарат ALI6 може бути використаний для лікування хвороби Альцгеймера.

Що таке хвороба Альцгеймера? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.