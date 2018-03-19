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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Вчені розробили нові протизаплідні таблетки для чоловіків

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Вчені створили протизаплідні таблетки для чоловіків
Вчені створили протизаплідні таблетки для чоловіків / Scienceline

Науковці створили нові протизаплідні таблетки для чоловіків на основі речовини DMAU.

Як пише Science Daily, результати клінічного дослідження протизаплідних таблеток представлять на майбутньому конгресі ендокринологічного товариства США, який відбудеться наступного тижня в Чикаго.

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Препарат протестували 83 чоловіків у віці від 18 до 50 років. Медики підтвердили, що щоденний прийом таблеток знижує рівень тестостерону та інших гормонів, що впливають на утворення сперматозоїдів, і при цьому не позначається на роботі статевих органів.

Глава групи розробників препарату Стефані Пейдж зазначає, що аналоги гормонального препарату, які є зараз на ринку, мають серйозні побічні ефекти – вони шкодять печінці та ниркам, впливають на сексуальну функцію, а також занадто швидко виводяться з організму, тому однієї таблетки на добу недостатньо.

Цих побічних ефектів у дослідженні нового препарату не виявили, але зафіксували інші: учасники експерименту відзначили незначне збільшення маси тіла і зниження рівня "корисного" холестерину. Водночас результати показали, що препарат досить безпечний для їх наступної фази клінічних досліджень.

Як відомо, гормональні контрацептиви для жінок застосовуються з 1960-х років, а аналогічні препарати для чоловіків почали розробляти лише недавно.

Теги: LifeStyle Секс Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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