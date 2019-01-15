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      Вчені розробили протизаплідний засіб, дія якого триватиме понад місяць

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      Пластир з протизаплідними мікроголками
      Пластир з протизаплідними мікроголками / sciencedaily.com

      Співробітники Технологічного інституту Джорджії, США, розробили новий протизаплідний засіб – пластир з мікроголками.

      Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Biomedical Engineering.

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      Експерти зазначають, що протизаплідний засіб буде доставлятися в організм за допомогою мікроголок, які спочатку розробляли для безболісного введення вакцин.

      При тестуванні на тваринах експериментальний пластир з протизаплідними мікроголками забезпечував захист від зачаття протягом більше одного місяця при одноразовому нанесенні на шкіру.

      Після того, як пластир наносили, мікроголки розривалися та лишалися під шкірою, де біорозкладні полімери повільно вивільняють протизаплідний засіб левоноргестрел. Цей протизаплідний засіб порушує менструальний цикл.

      Пластир з протизаплідними мікроголками
      Пластир з протизаплідними мікроголками

      Дослідники створили метод, який дозволив би мікроголкам, які містять протизаплідний препарат, звільнитися від підкладки пластиру. Щоб досягти цього, дослідники створили крихітні бульбашки повітря в їх верхній частині. Експерти зазначають, що мікроголки виготовлені зі спеціального матеріалу, який застосовуються для швів, які розсмоктуються.

      Під час перевірки засобу на гризунах оцінювали лише рівень гормону у крові. Інші тести цього пластиру показали, що мікроголки можна безпечно використовувати для введення вакцини, через те, що вони настільки малі, що не спричиняють хворобливих відчуттів.

      Перевірені на тварин протизаплідні пластирі містили 100 мікроголок. Для людини необхідно більше дози левоноргестрелу, ніж гризунам. Дію засобу на організм людини ще не випробовували.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Вагітність і пологи дослідження
      Джерело: 24 Канал
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