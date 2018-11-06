Вчені розробили рідину, що забарвлює ракові клітини

Британські вчені Бірмінгемського університету протестували рідину, що зафарбовує ракові клітини в рожевий колір та підсвічує їх флуоресцентним світлом.

Про це з посиланням на Національну службу охорони здоров'я Великої Британії інформує The Independent.

Офіційно результати планують презентувати 11 листопада на конференції в Національному науково-дослідному інституті раку в Глазго.

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Пацієнтам запропонували випити хімічну речовину, що накопичується у клітинах гліоми – найпоширенішої та агресивної пухлини головного мозку.

Після випивання речовини їм проводили операції. Дослідження показало, що маркер чітко позначав ракові клітини. До того ж, ця речовина допоможе лікарю уточнити діагноз.

Речовина підсвітила ракові клітини у 85 з 99 пацієнтів. Інші тести підтвердили наявність онкоклітин у 81 хворого, ще у трьох діагностували раніше.

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Вчені розробили рідину, що позначає ракові клітини

У пацієнтів, у яких маркер не позначив онкоклітини, інші тести не підтвердили раку.

Вчені зазначають, що ця розробка допоможе лікарям зекономити час та врятувати більше життів.

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