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      Вчені розробили рідину, що забарвлює ракові клітини

      394 Читать новость на русском
      Вчені розробили рідину, що позначає ракові клітини
      Вчені розробили рідину, що позначає ракові клітини / Фото з вільних джерел

      Британські вчені Бірмінгемського університету протестували рідину, що зафарбовує ракові клітини в рожевий колір та підсвічує їх флуоресцентним світлом.

      Про це з посиланням на Національну службу охорони здоров'я Великої Британії інформує The Independent

      Офіційно результати планують презентувати 11 листопада на конференції в Національному науково-дослідному інституті раку в Глазго.

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      Пацієнтам запропонували випити хімічну речовину, що накопичується у клітинах гліоми – найпоширенішої та агресивної пухлини головного мозку.

      Після випивання речовини їм проводили операції. Дослідження показало, що маркер чітко позначав ракові клітини. До того ж, ця речовина допоможе лікарю уточнити діагноз.

      Речовина підсвітила ракові клітини у 85 з 99 пацієнтів. Інші тести підтвердили наявність онкоклітин у 81 хворого, ще у трьох діагностували раніше.

      Увага! Фото 18+

      Вчені розробили рідину, що позначає ракові клітини
      Вчені розробили рідину, що позначає ракові клітини

      У пацієнтів, у яких маркер не позначив онкоклітини, інші тести не підтвердили раку.

      Вчені зазначають, що ця розробка допоможе лікарям зекономити час та врятувати більше життів.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання дослідження
      Джерело: 24 Канал
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