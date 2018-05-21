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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Вчені розробили тест для ранньої діагностики раку

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Вчені створили тест для ранньої діагностикираку
Вчені створили тест для ранньої діагностикираку / careertrend.com

Вчені з Великобританії розробили тест для діагностики найбільш розповсюдженого злоякісного утворення – раку шлунку.

Цей вид раку виявляють уже на пізніх стадіях, коли шанси на вилікування значно зменшуються, йдеться у журналі JAMA Oncology.

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Вчені запропонували аналізувати повітря, яке видихає людина, на наявність летючих органічних сполук у певній концентрації. Ранню стадію раку шлунку можуть визначити п’ять речовин: масляна, валеріанова, капронова кислоти, а також бутаналь та деканаль.

Таку методику випробували на зразках дихання 335 пацієнтів. У 163 з них до цього діагностували рак шлунку, у 172 – доброякісні пухлини або захворювання, не пов'язані з онкологією.

Новий метод діагностики поставив правильний діагноз у 85% випадків.

До слова, американські дослідники винайшли спосіб, як можна побороти одну з найбільш поширених та найагресивніших форм раку пухлини мозку – гліобластому.

Що таке рак шлунку? Це онкологічне захворювання, для якого є характерним розвиток злоякісного новоутворення з епітелію слизової оболонки. Пухлина може виникнути в різних відділах шлунку. Основні симптоми – чутливість шлунку, харчове несприйняття, втрата апетиту, нудота та ін.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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