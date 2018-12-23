10:10
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Вчені розробили вакцину від СНІДу

      391 Читать новость на русском
      Вчені винайшли вакцину від ВІЛ
      Вчені винайшли вакцину від ВІЛ / kunews.knu.ua

      Каліфорнійські дослідники встановили в організмі приматів ті області, які вражає ВІЛ, та навчили імунну систему тварин виокремлювати антитіла для атаки цих областей.

      Про це повідомляє Каліфорнійський дослідний центр Scripps Research.

      Читайте також: Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків

      Науковці намагались змусити організм приматів самостійно виробляти антитіла для боротьби з ВІЛ.

      "Ми виявили, що нейтралізуючі антитіла, які стимулювала вакцинація, виявились здатні захистити тварин від вірусів, які були схожі на ВІЛ", – заявив Денніс Бертон,  працівник Міжнародної ініціативи з розробки вакцин проти СНІД.

      Вакцина від ВІЛ
      Імунітет макак зміг побороти ВІЛ 

      Групу приматів заразили спеціально розробленою версією ВІЛ, яка має схожу структуру, що і вірус людини. Частина досліджуваних тварин виявилась здатна продукувати достатній рівень нейтралізуючих антитіл, щоб попередити інфекцію. На людині вакцину ще не тестували.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Наука Вакцина СНІД ВІЛ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      сьогодні , 09:01 Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      6544
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      сьогодні , 08:40 Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      Ольга Бродська 1642
      Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      22 грудня , 22:00 Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      Наталія Лебідь 228
      Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
      22 грудня , 20:02 Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
      Катерина Козачинська 5638
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня , 19:30
      Топ-7 лікарів України, які вразили світ
       6 серпня , 14:22
      Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
       31 серпня , 19:35
      Чому люди стають алкоголіками: відповідь вчених
      30 листопада , 07:34
      Вчені знайшли новий спосіб передбачення смерті людини
      24 грудня , 08:32
      Як правильно підготуватися до огляду гінеколога
       сьогодні , 22:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук