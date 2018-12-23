Вчені розробили вакцину від СНІДу

Каліфорнійські дослідники встановили в організмі приматів ті області, які вражає ВІЛ, та навчили імунну систему тварин виокремлювати антитіла для атаки цих областей.

Про це повідомляє Каліфорнійський дослідний центр Scripps Research.

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Науковці намагались змусити організм приматів самостійно виробляти антитіла для боротьби з ВІЛ.

"Ми виявили, що нейтралізуючі антитіла, які стимулювала вакцинація, виявились здатні захистити тварин від вірусів, які були схожі на ВІЛ", – заявив Денніс Бертон, працівник Міжнародної ініціативи з розробки вакцин проти СНІД.



Імунітет макак зміг побороти ВІЛ

Групу приматів заразили спеціально розробленою версією ВІЛ, яка має схожу структуру, що і вірус людини. Частина досліджуваних тварин виявилась здатна продукувати достатній рівень нейтралізуючих антитіл, щоб попередити інфекцію. На людині вакцину ще не тестували.

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