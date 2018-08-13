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Вчені розвінчали міф про інтенсивні тренування

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Інтенсивні тренування погіршують психічне здоров’я
Інтенсивні тренування погіршують психічне здоров’я / coach.nine.com.au

Спільне дослідження британських та американських науковців розвінчало міф про користь інтенсивних тренувань для психічного здоров’я людини.

У експерименті вчених з Єльського університету та Оксфордського університету взяло участь понад мільйон американців, пише Independent.

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Дослідження показало, що люди, які регулярно займалися спортом, мали проблеми з психічним здоров'ям або депресивні стани протягом як мінімум одного дня на місяць.

Інтенсивні тренування погіршують психічне здоров’я
Інтенсивні тренування погіршують психічне здоров’я

Науковці врахували такі показники як вік, расу, стать, сімейний стан, рівень доходу, освіту, ІМТ (індекс маси тіла), стан здоров'я та інші фактори.

Найменший негативний вплив на психічне здоров’я надають групові заняття. Науковці порадили займатися велоспортом, аеробікою.

via GIPHY

Висновок вчених такий: чим інтенсивніше і частіше люди займалися спортом, тим вище був ризик розвитку депресії й погіршення стану психічного здоров'я.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя дослідження Психологія Депресія
Джерело: 24 Канал
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