Вчені розвінчали міф про інтенсивні тренування

Спільне дослідження британських та американських науковців розвінчало міф про користь інтенсивних тренувань для психічного здоров’я людини.

У експерименті вчених з Єльського університету та Оксфордського університету взяло участь понад мільйон американців, пише Independent.

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Дослідження показало, що люди, які регулярно займалися спортом, мали проблеми з психічним здоров'ям або депресивні стани протягом як мінімум одного дня на місяць.



Інтенсивні тренування погіршують психічне здоров’я

Науковці врахували такі показники як вік, расу, стать, сімейний стан, рівень доходу, освіту, ІМТ (індекс маси тіла), стан здоров'я та інші фактори.

Найменший негативний вплив на психічне здоров’я надають групові заняття. Науковці порадили займатися велоспортом, аеробікою.

Висновок вчених такий: чим інтенсивніше і частіше люди займалися спортом, тим вище був ризик розвитку депресії й погіршення стану психічного здоров'я.