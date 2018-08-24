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Вчені розвінчали міф про користь кокосової олії

253 Читать новость на русском
Чи корисна кокосова олія
Чи корисна кокосова олія / drweil.com

За останній час харчова кокосова олія стала дуже популярною, особливо у шанувальників кето-діети і палеолітичної дієти.

Частково вплинули на це рекомендації відомих осіб, проте експерти з харчування зазначають, що цей продукт є небезпечним, йдеться у дослідженні Гарвардського університету.

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Професор університету Карін Міхельс зазначає, що кокосова олія містить 80-90% насиченого жиру, який підвищує рівень холестерину в організмі, а з ним – і ризик серцево-судинних захворювань. Вживання цього продукту призводить до виникнення пухлин.

Вчені розвінчали міф про користь кокосової олії
Вчені розвінчали міф про користь кокосової олії

Тобто, насиченого жиру міститься в ній вдвічі більше, ніж в салі, і на 60% більше, ніж в яловичині.

Науковець назвала кокосову олію "чистою отрутою" через широке і рясне споживання і вмісту в ній так званого "шкідливого" холестерину.

Вживати кокосову олію можна, проте у дуже малих кількостях.

Але в цілому експерти рекомендують вживати продукти й олії, багаті ненасиченими жирами, так званим "хорошим" холестерином. Це може бути оливкова олія або соняшникова олія.

Науковець назвала кокосову олію
Науковець назвала кокосову олію "чистою отрутою"

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя дослідження Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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