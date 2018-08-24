Вчені розвінчали міф про користь кокосової олії
За останній час харчова кокосова олія стала дуже популярною, особливо у шанувальників кето-діети і палеолітичної дієти.
Частково вплинули на це рекомендації відомих осіб, проте експерти з харчування зазначають, що цей продукт є небезпечним, йдеться у дослідженні Гарвардського університету.
Читайте також: 4 калорійні продукти, які потрібно їсти під час дієти
Професор університету Карін Міхельс зазначає, що кокосова олія містить 80-90% насиченого жиру, який підвищує рівень холестерину в організмі, а з ним – і ризик серцево-судинних захворювань. Вживання цього продукту призводить до виникнення пухлин.
Вчені розвінчали міф про користь кокосової олії
Тобто, насиченого жиру міститься в ній вдвічі більше, ніж в салі, і на 60% більше, ніж в яловичині.
Науковець назвала кокосову олію "чистою отрутою" через широке і рясне споживання і вмісту в ній так званого "шкідливого" холестерину.
Вживати кокосову олію можна, проте у дуже малих кількостях.
Але в цілому експерти рекомендують вживати продукти й олії, багаті ненасиченими жирами, так званим "хорошим" холестерином. Це може бути оливкова олія або соняшникова олія.
Науковець назвала кокосову олію "чистою отрутою"
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Вибір редакції
-
У Московському патріархаті гостро відреагували на слова Порошенка про церкву під час парадусьогодні, 14:39
-
Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото і відео найяскравіших моментівсьогодні, 13:35
-
Чітка європейська стратегія і жодного шантажу з боку РФ: Порошенко озвучив орієнтири Українисьогодні, 12:17