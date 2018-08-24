За останній час харчова кокосова олія стала дуже популярною, особливо у шанувальників кето-діети і палеолітичної дієти.

Частково вплинули на це рекомендації відомих осіб, проте експерти з харчування зазначають, що цей продукт є небезпечним, йдеться у дослідженні Гарвардського університету.

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Професор університету Карін Міхельс зазначає, що кокосова олія містить 80-90% насиченого жиру, який підвищує рівень холестерину в організмі, а з ним – і ризик серцево-судинних захворювань. Вживання цього продукту призводить до виникнення пухлин.



Вчені розвінчали міф про користь кокосової олії

Тобто, насиченого жиру міститься в ній вдвічі більше, ніж в салі, і на 60% більше, ніж в яловичині.

Науковець назвала кокосову олію "чистою отрутою" через широке і рясне споживання і вмісту в ній так званого "шкідливого" холестерину.

Вживати кокосову олію можна, проте у дуже малих кількостях.

Але в цілому експерти рекомендують вживати продукти й олії, багаті ненасиченими жирами, так званим "хорошим" холестерином. Це може бути оливкова олія або соняшникова олія.



Науковець назвала кокосову олію "чистою отрутою"

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