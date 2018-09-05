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Вчені розвінчали міф про користь популярного знеболювального

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Науковці розвінчали міф про користь аспірину
Науковці розвінчали міф про користь аспірину / rd.com

Для профілактики серцевих захворювань популярне знеболювальне – аспірин – практично неефективне для деяких пацієнтів при тривалому вживанні.

Такі висновки дослідження, яке провели в Бостоні (США), пише CBS.

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Деякі лікарі радять пацієнтам, що перенесли інфаркти, інсульти або інші хвороби серця, кожен день вживати невелику кількість аспірину. Ефективність цього доведена, а от те, що щоденний прийом може запобігти початковим ускладненням в роботі серця – ні.

У дослідженні взяли участь 12 тисяч людей, які мали такі хвороби серця як підвищений артеріальний тиск, високий рівень холестерину. Усі добровольці мали таку звичку як куріння.

Результати дослідження показують, що низькодозований аспірин (100 міліграмів на день) допомагає запобігти повторним серцеві напади та інсульти, але майже не впливає на ризик виникнення перших випадків у тих, хто раніше не мав таких проблем. При цьому він ніяк не допомагає курцям і людям з хронічними захворюваннями, гіпертонікам і діабетикам.

Аспірин не допомагає курцям і людям з хронічними захворюваннями
Аспірин не допомагає курцям і людям з хронічними захворюваннями

До того ж, останнім препарат протипоказано, оскільки це загрожує ризиком серйозної кровотечі – шлункової, кишкової, носової, диспепсії, рефлюксу або болів в животі. Не допомагає виправити ситуацію і паралельний прийом риб'ячого жиру. Аспірин також неефективний у запобіганні раку.

До слова, вчені з'ясували, що щоденне вживання аспірину практично вдвічі збільшує ризик розвитку меланоми (раку шкіри) у чоловіків.

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Теги: Здоров'я Лікування Ліки Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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