Вчені розвінчали міф про користь секс-роботів для здоров'я

Дослідники із Королівського коледжу Лондона довели, що інформація щодо безпеки секс-роботів для здоров'я не підтверджена. Немає жодних даних про те, що розробки корисні для боротьби із соціальною ізоляцією та іншими проблемами, не зважаючи на гучні заяви виробників.

Про це повідомляє BMJ Sexual & Reproductive Health.

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Вчені проаналізували літературу та дослідження про використання секс-роботів. Автори публікації хотіли дізнатися, чи є які-небудь вагомі докази користі розробок для фізичного та емоційного здоров’я. Проте вони не виявили ніяких посилань на дослідження, які б підтвердили користь секс-роботів.

Виробники ж тим часом не соромляться заявляти, що їх розробки здатні подарувати "безумовну любов і підтримку", задовольнити "як сексуальні, так і соціальні потреби" і навіть пропонують використовувати секс-роботів для задоволення літніх людей та інвалідів.



Вчені не знайшли підтвердження користі секс-роботів

Нове дослідження, пояснюють автори, показує, що не слід робити неправдивих заяв, для початку потрібно вивчити явище найбільш повно і глибоко. Науковці також відзначають ризик розриву відносин між партнерами і відсутність людських емоцій у роботів, що може викликати безліч проблем в майбутньому.

Окремо було розглянуто найбільш спірне питання – виробництво секс-ляльок для педофілів. Доказів лікування педофілів або захисту дітей подібним способом виявлено не було. Більш того, автори дослідження попереджають, що використання секс-ляльок може нормалізувати акти сексуального насильства по відношенню до дітей і жінок, зробити останніх більш уразливими.

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Вчені підкреслили, що створення ринку секс-ботів не приведе до зниження ризику насильства та інфекцій.

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