00:12
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
7°C
22°C 6°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вчені розвінчали міф про користь секс-роботів для здоров'я

678 Читать новость на русском
Вчені розвінчали міф про користь секс-роботів для здоров'я
Вчені розвінчали міф про користь секс-роботів для здоров'я / Фото з вільних джерел

Дослідники із Королівського коледжу Лондона довели, що інформація щодо безпеки секс-роботів для здоров'я не підтверджена. Немає жодних даних про те, що розробки корисні для боротьби із соціальною ізоляцією та іншими проблемами, не зважаючи на гучні заяви виробників.

Про це повідомляє BMJ Sexual & Reproductive Health.

Читайте також: Нейромережу навчили заплутувати системи розпізнавання облич

Вчені проаналізували літературу та дослідження про використання секс-роботів. Автори публікації хотіли дізнатися, чи є які-небудь вагомі докази користі розробок для фізичного та емоційного здоров’я. Проте вони не виявили ніяких посилань на дослідження, які б підтвердили користь секс-роботів.

Виробники ж тим часом не соромляться заявляти, що їх розробки здатні подарувати "безумовну любов і підтримку", задовольнити "як сексуальні, так і соціальні потреби" і навіть пропонують використовувати секс-роботів для задоволення літніх людей та інвалідів.

Вчені не знайшли підтвердження користі секс-роботів
Вчені не знайшли підтвердження користі секс-роботів

Нове дослідження, пояснюють автори, показує, що не слід робити неправдивих заяв, для початку потрібно вивчити явище найбільш повно і глибоко. Науковці також відзначають ризик розриву відносин між партнерами і відсутність людських емоцій у роботів, що може викликати безліч проблем в майбутньому.

Окремо було розглянуто найбільш спірне питання – виробництво секс-ляльок для педофілів. Доказів лікування педофілів або захисту дітей подібним способом виявлено не було. Більш того, автори дослідження попереджають, що використання секс-ляльок може нормалізувати акти сексуального насильства по відношенню до дітей і жінок, зробити останніх більш уразливими.

Читайте також: Робот-пожежник: машину навчили боротись з вогнем – відео

Вчені підкреслили, що створення ринку секс-ботів не приведе до зниження ризику насильства та інфекцій.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Медицина Здоров'я Техно Штучний інтелект Секс робототехніка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 червня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 155
Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
6 червня, 22:00 Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
1871
ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
6 червня, 21:05 ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
1060
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
6 червня, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 905
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
6 червня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 4663
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук