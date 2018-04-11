Вчені сповістили про небезпечну знахідку у шлунку мертвого кашалота

У шлунку мертвого 10-метрового кашалота знайшли 29 кілограмів пластику. З тварини витягли каністру, пластикові пакети, мотузки та інше сміття.

Про це повідомляє National Geografic.

Труп кашалота знайшли неподалік від південно-східних берегів Іспанії. Вчені, які провели розтин тварини, заявили, що кит помер через пластик у шлунку.

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За їхніми словами, пластик заблокував травну систему і у кашалота розвинувся перитоніт.

Додамо, щороку у Світовий океан потрапляє понад 8 мільйонів тонн пластику. Якщо ситуація не зміниться, то до 2050 року пластик в океані переважатиме рибу.