Вчені спростували міф про словниковий запас дітей з багатих і бідних сімей

Науковці зруйнували гіпотезу 20-тирічної давності про те, що бідні діти чують від батьків набагато меншу кількість слів, ніж багаті.

Це з'ясувала група психологів з Коледжу святої Марії у штаті Індіана на чолі з Дугласом Сперрі, передає Naked science.

Побутувало твердження, що чотирирічні діти з бідних сімей чують в середньому на 30 мільйонів слів менше, ніж їх ровесники із забезпеченими батьками.

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Однак, група американських психологів з'ясувала – розриву в обсязі лексикону дітей з сімей з різним рівнем доходу не існує. Вони повторили експеримент і виявили, що фактично ніякої різниці в кількості слів, які чують діти від батьків, нема.

Та під час експерименту вчені побачили одну цікаву закономірність – діти з деяких незабезпечених сімей в середньому чули більше слів під час звичайних діалогів між дорослими, ніж діти з сімей середнього класу в тій же ситуації. Тож добробут не є вирішальним фактором при визначенні багатого словникового запасу.

Зі слів Дугласа Сперрі, словниковий запас дитини формується внаслідок її спілкування з батьками, родичами та під час пасивного слухання розмов людей, які перебувають поруч (вихователів, вчителів та нянь).

Скільки слів на годину чують діти від батьків та інших дорослих в сім'ях різних соціальних класів

Все ж психологи додають – нове дослідження не робить однозначного висновку, що діти з сімей різного фінансового становища мають приблизно однаковий лексикон.

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