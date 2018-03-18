Вчені спростували "парадокс ожиріння"

Науковці спростували так званий "парадокс ожиріння", завдяки якому надлишкова маса тіла може бути корисною для серця. Навпаки, ожиріння призводить до проблем з серцево-судинною системою.

Про це йдеться у статті дослідників у журналі "European Heart Journal".

Під час дослідження науковці вивчили дані 295535 пацієнтів (з них – 57,8% жінки) середнього віку. У підсумку, було встановлено, що перевищення нормального індексу маси тіла пов'язане з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

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Що цікаво, ймовірність виникнення захворювань склала 13% на кожні зайві 5,2 кілограма на квадратний метр росту у жінок і 4,3 кілограма — у чоловіків.

Окрім того, також встановлено, що ожиріння викликає порушення роботи гормонів та запалення у всіх органах. Ожиріння може спровокувати хвороби серця, розвиток раку, інсульти і проблеми з кістками.