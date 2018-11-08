Вчені створили гель, що загоює рани без рубців

Китайські вчені розробили унікальний гідрогель на основі білку серицину, що здатний загоювати рани і не залишати по собі сліду.

Результати дослідження вчених з Хуачжунского університету науки і технології опублікована у журналі Biomaterial Science.

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В основі гелю – протеїну шовку. Цей засіб добре приростає до клітин і особливо не викликає реакції імунної системи.

Дослідники відзначають, що він також має механічні властивості. Вони пояснили, що гель заліковує рани без шрамів, гель пригнічую запалення і стимулює розвиток нових кров'яних судин.

Гель також здатний регулювати фактори росту TGF-β, спрямовуючи стовбурові клітини до місця пошкодження. А це активізує зростання не рубцевої шкіри, а нової.

Фахівці переконані, що білки, які містяться в шовку, мають природну біоактивність. Це пов'язано з тим, що склад амінокислот шовку схожий зі складом амінокислот людської шкіри. Гель не дає бактеріям потрапити в рану, завдяки чому вона може зажити швидше, ніж зазвичай.

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