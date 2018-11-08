17:02
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, 7 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Вчені створили гель, що загоює рани без рубців

      481 Читать новость на русском
      Вчені створили гель, що загоює рани без рубців
      Вчені створили гель, що загоює рани без рубців / nearsay.com

      Китайські вчені розробили унікальний гідрогель на основі білку серицину, що здатний загоювати рани і не залишати по собі сліду.

      Результати дослідження вчених з Хуачжунского університету науки і технології опублікована у журналі Biomaterial Science.

      Читайте також: Виявили фактор, що значно збільшує ризик розвитку старечого недоумства

      В основі гелю – протеїну шовку. Цей засіб добре приростає до клітин і особливо не викликає реакції імунної системи.

      Дослідники відзначають, що він також має  механічні властивості. Вони пояснили, що гель заліковує рани без шрамів, гель пригнічую запалення і стимулює розвиток нових кров'яних судин.

      Гель також здатний регулювати фактори росту TGF-β, спрямовуючи стовбурові клітини до місця пошкодження. А це активізує зростання не рубцевої шкіри, а нової.

      Фахівці переконані, що білки, які містяться в шовку, мають природну біоактивність. Це пов'язано з тим, що склад амінокислот шовку схожий зі складом амінокислот людської шкіри. Гель не дає бактеріям потрапити в рану, завдяки чому вона може зажити швидше, ніж зазвичай.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування дослідження
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      сьогодні , 17:00 Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      Соломія Соломка
      Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      сьогодні , 16:00 Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      Віталій Дейнега
      IT-курси – очікування та реальність
      сьогодні , 15:00 IT-курси – очікування та реальність
      Олекса Коба
      Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      сьогодні , 13:30 Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      Павло Казарін
      Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      сьогодні , 12:00 Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      Артем Овдієнко
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      Коли необхідно йти до окуліста: основні симптоми
       20 липня , 21:38
      Основні ознаки психічних розладів під виглядом звичок
       8 червня , 08:31
      Екзема у немовлят: правила догляду і гігієни
       21 серпня , 18:58
      Які штами грипу загрожують українцям у цьому сезоні
       24 жовтня , 20:07
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук