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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Вчені створили нового робота-рибу для дослідження підводного світу

92 Читать новость на русском
Старша модель робота-риби
Старша модель робота-риби / Фото з вільних джерел

Винахідники із США розробили новий спосіб дослідження підводного світу. Відтепер вчені зможуть фіксувати поведінку фауни без ризику налякати тварин.

Про це повідомляє журнал Science Robotics.

Вчені із Массачусетського технологічного інституту поставили собі ціль створити апарат, який би не відлякував підводних жителів. Річ у тім, що їх поведінка змінюється в присутності людей. Розробники також відзначили, що всі попередні моделі подібних апаратів створювали сильний шум та турбулентність, що відлякувало морських тварин. Також з огляду на те, що у воді погано поширюється радіосигнал, пристрої доводилося об'єднувати з оператором за допомогою кабелю.

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Нова розробка переміщається у воді майже, як справжня риба, і навіть ворушить хвостом. Об'єкт може пересуватися в будь-якому напрямку завдяки горизонтальним плавникам і модулю контролю плавучості.

Робот оснащений вбудованою камерою для відеозапису. Їм можна управляти за допомогою акустичних сигналів з операторського пульта. Відзначається, що апарат відпливав від оператора на відстань понад 20 метрів, при цьому частка успішно прийнятих сигналів склала 97%.

Випробування нового робота-риби – дивіться відео.

Випробування робота-риби були проведені на кораловому рифі біля острова Фіджі. В ході досліджень було встановлено, що риби не лякаються робота і дозволяють йому близько підпливати до себе.

Теги: Новини США Техно Штучний інтелект робототехніка світ тварин
Джерело: 24 Канал
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