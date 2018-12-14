Вчені створили пломбу, яка може відновлювати зуби
Науковці з Ноттінгемського та Гарвардського університету винайшли унікальну пломбу, яка здатна не лише закривати дірки у зубі, а й відновлювати його фактуру.
Про це інформує Newsweek.
Читайте також: До чого можуть призвести проблеми із зубами
Пломба містить клітини, які стимулюють ріст дентину – кісткового матеріалу, з якого складається більша частина зуба.
За переконаннями вчених, це великий крок вперед у лікуванні захворювань зубів.
Науковий співробітник Ноттінгемського університету Адам Целіз пояснює, що сьогодні доступні стоматологічні наповнювачі, які є отруйними для клітин, відповідно, вони несумісні з тканинами пульпи.
Дослідники зазначають, що новий синтетичний біоматеріал можна розміщувати у безпосередньому контакті з тканинами пульпи.
Вчені створили пломбу, яка може відновлювати зуби
Винахід отримав приз від Королівського товариства з хімії. Судді назвали його "новою парадигмою стоматологічних процедур".
Наразі вчені шукають партнерів-виробників, які допомогли б створювати цей наповнювач та робити його доступним.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.