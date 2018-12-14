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      Вчені створили пломбу, яка може відновлювати зуби

      942 Читать новость на русском
      Вчені створили пломбу, яка може відновлювати зуби
      Вчені створили пломбу, яка може відновлювати зуби / sedateme.com

      Науковці з Ноттінгемського та Гарвардського університету винайшли унікальну пломбу, яка здатна не лише закривати дірки у зубі, а й відновлювати його фактуру.

      Про це інформує Newsweek.

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      Пломба містить клітини, які стимулюють ріст дентину – кісткового матеріалу, з якого складається більша частина зуба.
      За переконаннями вчених, це великий крок вперед у лікуванні захворювань зубів.

      Науковий співробітник Ноттінгемського університету Адам Целіз пояснює, що сьогодні доступні стоматологічні наповнювачі, які є отруйними для клітин, відповідно, вони несумісні з тканинами пульпи.

      Дослідники зазначають, що новий синтетичний біоматеріал можна розміщувати у безпосередньому контакті з тканинами пульпи.

      Вчені створили пломбу, яка може відновлювати зуби
      Вчені створили пломбу, яка може відновлювати зуби

      Винахід отримав приз від Королівського товариства з хімії. Судді назвали його "новою парадигмою стоматологічних процедур".

      Наразі вчені шукають партнерів-виробників, які допомогли б створювати цей наповнювач та робити його доступним.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Стоматологія
      Джерело: Здоров'я 24
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