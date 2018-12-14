Науковці з Ноттінгемського та Гарвардського університету винайшли унікальну пломбу, яка здатна не лише закривати дірки у зубі, а й відновлювати його фактуру.

Про це інформує Newsweek.

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Пломба містить клітини, які стимулюють ріст дентину – кісткового матеріалу, з якого складається більша частина зуба.

За переконаннями вчених, це великий крок вперед у лікуванні захворювань зубів.

Науковий співробітник Ноттінгемського університету Адам Целіз пояснює, що сьогодні доступні стоматологічні наповнювачі, які є отруйними для клітин, відповідно, вони несумісні з тканинами пульпи.

Дослідники зазначають, що новий синтетичний біоматеріал можна розміщувати у безпосередньому контакті з тканинами пульпи.



Вчені створили пломбу, яка може відновлювати зуби

Винахід отримав приз від Королівського товариства з хімії. Судді назвали його "новою парадигмою стоматологічних процедур".

Наразі вчені шукають партнерів-виробників, які допомогли б створювати цей наповнювач та робити його доступним.

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