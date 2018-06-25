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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Вчені створили препарат, який лікує 4 види раку

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Науковці створили препарат, який лікує 4 види раку
Науковці створили препарат, який лікує 4 види раку / eurekalert.org

Американські вчені винайшли препарат, який блокує поширення чотирьох видів раку: молочної і передміхурової залоз, товстої кишки і легенів.

Науковці з Орегонського університету науки і здоров'я назвали його KBU2046, йдеться у журналі Nature Communications.

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Ліки уже випробували на мишах, у яких було 4 види раку.

Цей препарат при пероральному введенню придушив метастази і зменшив руйнування кістки. Препарат KBU2046 мінімізує побічні ефекти і токсичність.

Керівник дослідження доктор Раймонд Берган розповів, що принцип роботи препарату полягає в зміні фосфорилювання білка HSP90β. Зв’язуючись з протеїном ліки зупиняють рух клітин, при цьому немає побічного впливу на білок.

При ранньому діагнозі створений препарат здатний зупинити розмноження ракових клітин і врятує людині життя. В майбутньому вчений планує домогтися дозволу випробувати препарат на людях.

До слова, деякі продукти здатні боротися з багатьма захворюваннями, особливо з раком, тому їх потрібно регулярно вживати.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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