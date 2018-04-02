Вчені створили унікального "родича" лазера

Вчені із Імперського коледжу та Університетського коледжу в Лондоні створили перший в своєму роді мазер, який здатний працювати в безперервному режимі за кімнатної температури. Це досягнення відкриває дорогу до практичного застосування мазерів в різних галузях науки і техніки.

Про це повідомляє портал Portaltele.

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У 2012 році група вчених продемонструвала, що мазер, створений на базі молекул органічної сполуки пентацена, здатний працювати за кімнатної температури, виробляючи імпульси мікрохвильового випромінювання тривалістю в тисячні частки секунди. Будь-яка спроба більш тривалої роботи мазера призводила до плавлення його кристала.

Ми сподіваємося, що наша робота дозволить зробити мазери такими ж популярними, як і традиційні лазери,

– зазначив доктор Джонатан Бріз.

Як тіло нового мазера вчені використали алмаз, який самостійно виростили в збагаченій азотом атмосфері. В результаті цього під впливом фокусувального електронного променя безліч атомів вуглецю в структурі синтетичного алмазу були заміщені атомами азоту, формуючи дефекти кристалічної решітки, відомі під назвою азотної вакансії (NV-центр). Після цього алмаз нагріли до високої температури. Це дозволило атомам азоту і вуглецю сформувати пари, які іноді використовуються як кубіти в квантових технологіях.



Британські вчені створили унікальний мазер

Кристал обробленого синтетичного алмазу поклали всередині сапфірового кільця, яке виступало в ролі концентратора енергії мікрохвильових хвиль, і освітили світлом зеленого лазера. Проведені експерименти показали, що такий мазер здатний працювати при кімнатній температурі довгий час.

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Вчені, які зробили дане відкриття, вважають, що створені ними мазери вже дуже скоро можуть бути використані в різних галузях, включаючи рентгенографію, системи безпеки аеропортів, в радіоастрономії і в системах далекого космічного зв'язку. Крім цього, мазери можуть бути використані в технологіях квантових обчислень, забезпечуючи управління станом і зчитування інформації, що зберігається в квантових бітах, кубітах.

Що таке мазер? Квантовий генератор, який випромінює когерентні радіохвилі у сантиметровому чи міліметровому діапазоні (довжина хвилі порядку сантиметра). У 1954 році був винайдений перший квантовий генератор мікрохвильового випромінювання – мазер, який є найближчим родичем лазера. Однак, на відміну від лазерів, які отримали дуже широке поширення, мазери використовуються набагато рідше через те, що для їх нормальної роботи потрібно охолодження до температури, близької до температури абсолютного нуля – мінус 273 градуси Цельсія.