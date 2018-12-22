Вчені створили вакцину проти небезпечного вірусу

Співробітники Левенского католицького університету в Бельгії розробили нову вакцину проти вірусу Зіка, яка покликана запобігти виникненню мікроцефалії та інших серйозних захворювань у ще не народжених дітей.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Nature.

Читайте також: Помруть мільйони: лікар розповіла про нову страхітливу пандемію

Вірус Зіка передається від тигрового комара. Коли вагітна жінка заражається вірусом, це може вплинути на розвиток мозку ембріона і призвести до мікроцефалії, коли розмір голови дитини менше звичайного. Також вірус викликає хворобу Зіка.

Хвороба Зіка – що це? Гостре інфекційне захворювання, яке зумовлює вірус Зіка з роду Flavivirus. Відносять її до арбовірусних хвороб. Має високу імовірність уражень нервової системи

У 2015 і 2016 роках в Латинській Америці було зафіксовано масовий спалах вірусу Зіка. І хоч на даний момент ситуація знаходиться під контролем, вірус як і раніше присутній в Латинській Америці. Професор Йохан Нейтс і його колеги стверджують, що досягли успіху в цьому питанні, використавши ліки проти жовтої лихоманки. За його словами, вірус жовтої лихоманки тісно пов'язаний з вірусом Зіка і передається через того ж переносника.



Дитина заражена вірусом Зіка

Вірус Зіка – симптоми Незначне підвищення температури і висипом на шкірі. Інколи може розвиватися кон’юнктивіт, біль у м’язах і суглобах, загальна слабкість. Через 2-7 днів симптоми зазвичай минають. Іноді захворювання перебігає безсимптомно.

Вакцина пройшла тести на безпеку і забезпечує довічний захист. Вчені замінили частину генетичної інформації препарату від жовтої лихоманки відповідним кодом вірусу Зіка. Для створення ліків дослідники використовували особливу технологію, яка дозволяє проводити їх у ферментери.

Інша важлива перевага полягає в тому, що вакцина залишається стабільною навіть при високих температурах, що дозволяє використовувати її навіть в найвіддаленіших куточках тропічних і субтропічних районів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.