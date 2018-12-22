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      Вчені створили вакцину проти небезпечного вірусу

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      Вчені створили вакцину від вірусу Зіка
      Вчені створили вакцину від вірусу Зіка / politeka.net

      Співробітники Левенского католицького університету в Бельгії розробили нову вакцину проти вірусу Зіка, яка покликана запобігти виникненню мікроцефалії та інших серйозних захворювань у ще не народжених дітей.

      Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Nature.

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      Вірус Зіка передається від тигрового комара. Коли вагітна жінка заражається вірусом, це може вплинути на розвиток мозку ембріона і призвести до мікроцефалії, коли розмір голови дитини менше звичайного. Також вірус викликає хворобу Зіка. 

       
      Хвороба Зіка – що це?
      Гостре інфекційне захворювання, яке зумовлює вірус Зіка з роду Flavivirus. Відносять її до арбовірусних хвороб. Має високу імовірність уражень нервової системи  

      У 2015 і 2016 роках в Латинській Америці було зафіксовано масовий спалах вірусу Зіка. І хоч на даний момент ситуація знаходиться під контролем, вірус як і раніше присутній в Латинській Америці. Професор Йохан Нейтс і його колеги стверджують, що досягли успіху в цьому питанні, використавши ліки проти жовтої лихоманки. За його словами, вірус жовтої лихоманки тісно пов'язаний з вірусом Зіка і передається через того ж переносника. 

      Вірус зіка
      Дитина заражена вірусом Зіка

       
      Вірус Зіка – симптоми
      Незначне підвищення температури і висипом на шкірі. Інколи може розвиватися кон’юнктивіт, біль у м’язах і суглобах, загальна слабкість. Через 2-7 днів симптоми зазвичай минають. Іноді захворювання перебігає безсимптомно.

      Вакцина пройшла тести на безпеку і забезпечує довічний захист. Вчені замінили частину генетичної інформації препарату від жовтої лихоманки відповідним кодом вірусу Зіка. Для створення ліків дослідники використовували особливу технологію, яка дозволяє проводити їх у ферментери.

      Інша важлива перевага полягає в тому, що вакцина залишається стабільною навіть при високих температурах, що дозволяє використовувати її навіть в найвіддаленіших куточках тропічних і субтропічних районів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Вірус Зіка Вакцина
      Джерело: 24 Канал
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