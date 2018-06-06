Вчені створили вакцину від відомих штамів ВІЛ

Вірусологам зі США вдалося створити експериментальну вакцину, що прищеплює імунітет до 30% відомих штамів вірусу імунодефіциту людини. Ефективність вакцини вже протестували на мишах та макаках.

Результати досліджень опубліковані у журналі Nature Medicine

"Мої колеги знайшли "ахіллесову п'яту" в структурі вірусу, що дозволило їм створити нову і потенційно дуже сильну вакцину. Це дослідження стане першим кроком на шляху до створення безпечної та надійної методики захисту від ВІЛ", – заявив директор Національного інституту по вивченню алергії і інфекцій в Бетесді (США) Ентоні Фауч.

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Так званим "ключем" до створення нової вакцини стало відкриття незвичайного антитіла у крові одного з носіїв вірусу, що отримало ім'я N123-VRC34.

Зараз вчені продовжують модифікувати структуру білків, сподіваючись підвищити ефективність щеплення, і шукають нові антитіла, які взаємодіють з білком вірусу gp41. Зі слів науковців, перша версія вакцини почне проходити клінічні випробування в другій половині наступного року.

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