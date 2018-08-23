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Вчені тестують метод, який врятує жінок від безпліддя

69 Читать новость на русском
Як врятувати жінок від безпліддя
Як врятувати жінок від безпліддя / teddyclub.info

Науковцям з Данії вдалось зробити перші кроки до розвитку штучного яєчника, який може допомогти жінкам, які перебувають у зоні ризику безплідності, зокрема, і через хіміотерапію.

Вони змогли видалити частини яєчника та внести у них зміни, щоб згодом можна було пересадити їх жінкам, які хочуть завагітніти, передає "Країні Здоров'я".

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Лікування онкозахворювання, яке, зазвичай, включає хіміотерапію та променеву терапію, може пошкодити яєчники і жінка може стати безплідною. 

Трансплантація тканин яєчників, під час якої яєчники повністю або частково видаляють та заморожують для пізнішого використання, аби вони не були пошкоджені, може подарувати жінці після хіміотерапії шанс на материнство.

Наразі новий метод ще потребує додаткових випробовувань.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Вагітність і пологи
Джерело: 24 Канал
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