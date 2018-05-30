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Вчені відкрили неочікувану користь від жувальної гумки

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Жувальна гумка допомагає спалювати калорії
Жувальна гумка допомагає спалювати калорії / todayifoundout.com

Науковці з канадського Університету Васеда виявили, що жувальна гумка під час піших прогулянок може допомогти у схудненні.

Жувальна гумка під час ходьби підвищує частоту серцевих скорочень і змушує людей ходити швидше, йдеться на офіційному сайті WASEDA University.

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У дослідженні взяло участь 46 жінок та чоловіків віком від 21 до 69. Першій групі дали дві подушечки гумки під час ходьби протягом 15 хвилин. Другій групі замість жуйки давали порошок, що містить такі ж інгредієнти.

За це період перша група людей пройшла на 12 метрів дальше, ніж друга. Також вчені встановили, що серцевий ритм у людей, які жували гумку, збільшився на три удари.

Дослідники виявили, що люди більше спалюють калорій під час прогулянок, коли жують гумку.

via GIPHY

До слова, ожиріння  може спричинити серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та навіть деякі види онкозахворювань. Це захворювання може подолати один продукт.

Теги: Здорове харчування Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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