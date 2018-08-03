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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Нова терапія зупинятиме ріст ракових пухлин

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Терапія, яка зупиняє ріст ракових пухлин
Терапія, яка зупиняє ріст ракових пухлин / medicalxpress.com

Науковці виявили новий тип протионкологічного препарату, який зупиняє ріст пухлини без серйозних побічних ефектів для організму.

Як заявили австралійські дослідники з Інституту Монаша в Мельбурні, молекули у складі препарату спрямовані на придушення активності білків KAT6A і KAT6B, дія яких посилюється у пухлинних клітинах, передає MedicalXpress.

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Під час експериментів на гризунах виключення гена, що кодує білок KAT6A, збільшував тривалість життя у мишей. Тобто у ракових клітин порушується клітинний цикл і зупиняється поділ.

Окрім того, препарат не зачіпає здорові тканини, що відрізняє його від інших видів хіміотерапії, завдаючи значно менше шкоди здоров'ю.

via GIPHY

Нова терапія може бути ефективною навіть для запобігання рецидиву онкологічного захворювання після первинного лікування. Вчені продовжуватимуть проводити експерименти, щоб довести ефективність препарату для хворих на рак людей.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Лікування Онкозахворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
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