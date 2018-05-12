Вчені винайшли потенційні ліки від облисіння

Під час клінічних випробувань ліків від остеопорозу науковці помітили, що вони стимулюють ріст волосяних цибулин на голові.

Ha сьогодні існує всього два засоби від облисіння – "Мінoкcидил" і "Фінacтepид", але вони мають значні побічні ефекти і не завжди є ефективними, передає Zdorovia.

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Та зі слів фармацевтів, новий препарат має сильний вплив на волосяні фолікули і стимулює їхній ріст.

Такий процес відбувається завдяки дії ліків на білок, який гальмує ріст волосся і відіграє ключову роль в облисінні.

Дослідження препарату проводилось на волосяних фолікулах 40 чоловіків, які пройшли процедуру пересадки волосся.

Зараз науковці зосередились на нових детальних дослідженнях препарату, щоб визначити його дієвість і чи буде він безпечним засобом для лікування облисіння. Якщо препарат не матиме негативних ефектів, то це стане чудовим шансом для тих, у кого облисіння.