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Вчені винайшли спосіб, як побороти залежність

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Аеробні вправи можуть побороти залежність
Аеробні вправи можуть побороти залежність / biotecnika.org

Науковці з університет штату Нью-Йорк у Баффало встановили, що аеробні вправи можуть впливати на мозок таким чином, щоб підтримувати методику лікування чи побороти залежність.

Такі вправи допомагають лікувати залежність, змінюючи систему дофаміну головного мозку, пише MedicalXpress.

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Аеробні вправи збільшують частоту серцевих скорочень, дихання і циркуляцію кисню через кров.

Їх пов’язують з зменшенням багатьох негативних проблем здоров'я, включаючи діабет, серцеві захворювання та артрит. Аеробні вправи пов'язують з численними перевагами для психічного здоров'я, такими як зниження стресу, тривоги та депресії.

Аеробні вправи
 Аеробні вправи

Це також допомагає запобігти початку, збільшенню та рецидиву використання таких речовин як алкоголь, нікотин, стимулятори та опіоїди.

За даними вчених, щоденні аеробні вправи змінюють мезолімбічний шлях дофаміну в мозок. Дофамін – ключовий нейромедіатор, пов'язаний із порушеннями поведінки, що відіграє важливу роль у винагороді, мотивації та навчанні.

До слова, ввeдення у раціон харчування дoдаткових cпeцій мoжe ефективно допомогти позбутись залежності від солодощів.

Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання Діабет
Джерело: 24 Канал
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